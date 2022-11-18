Еще одно дело возбудили после убийства девушки на Севастопольском проспекте

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Столичная прокуратура добилась возбуждения еще одного уголовного дела после убийства девушки на Севастопольском проспекте в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По требованию Чертановской межрайонной прокуратуры возбуждено уголовное дело об угрозе убийством в отношении мужчины 1997 года рождения (часть 1 статьи 119 УК РФ)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне вечером девушка обращалась с заявлением в полицию и просила принять меры в отношении ее знакомого, который неоднократно угрожал ей ножом. В тот же день мужчина приходил к ней на работу на Булатниковскую улицу и снова угрожал убийством. В ночь на 18 ноября он подкараулил ее и зарезал.

Как рассказала телеканалу РЕН ТВ коллега убитой, подозреваемый 25-летний Шохрухбек Каримов бил девушку и отбирал у нее деньги. По словам собеседницы, у молодых людей все шло к началу отношений, однако в какой-то момент Юлия Ткачева, погибшая, решила прекратить общение, после чего Керимов стал ее преследовать.

Кроме того, однажды молодой человек из ревности избил Ткачеву прямо на работе. Она принимала заказ у менеджера, Керимов устроил скандал, а затем душил девушку в туалете. Пришлось вызвать полицию.

Тело девушки обнаружили около жилого дома на Севастопольском проспекте утром 18 ноября. На нем были выявлены признаки насильственной смерти в виде колото-резаных ран. По данному факту следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Позже в пятницу сотрудники правоохранительных органов сумели задержать предполагаемого убийцу. Он успел добраться до Тамбовской области. Также был задержан пособник подозреваемого, который помог ему скрыться.



Подозреваемого в убийстве девушки на юго-западе Москвы задержали в Тамбовской области

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