Тело женщины обнаружили в аптеке на юго-востоке Москвы – СМИ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Тело женщины обнаружили в аптеке на улице Верхние Поля в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что на теле погибшей не обнаружено признаков насильственной смерти. Документов при ней не было, однако позже выяснилось, что это жительница района Люблино 1960 года рождения.

По предварительной информации, у москвички остановилось сердце.

Ранее тело женщины обнаружили возле дома на Севастопольском проспекте. Труп с признаками насильственной смерти заметили утром 18 ноября. По факту убийства женщины следователи возбудили уголовное дело.

Позже СМИ сообщили, что девушка за день до произошедшего жаловалась в полицию на знакомого, который ее преследовал и душил. Правоохранители приступили к изучению камер наблюдения и круга общения погибшей.



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