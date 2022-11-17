Тело 66-летнего мужчины нашли в яме для септика в ТиНАО

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Труп мужчины обнаружили в яме для септика в поселении Новофедоровском, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в полиции.

По словам инсайдера, в правоохранительные органы поступили сообщения о том, что в садовом товариществе поселения Новофедоровского 66-летний мужчина упал в яму для септика. Уточняется, что специалисты извлекали тело в течение шести часов.

Собеседник агентства рассказал, что на лице мужчины была зафиксирована ушибленная рана, также у него обнаружили перелом шейного отдела позвоночника. По предварительной информации, причиной смерти стала механическая асфиксия.

Правоохранительные органы организовали проверку по данному происшествию.

Ранее сообщалось, что тело мужчины средних лет обнаружили в лесополосе вблизи Боровского шоссе на западе столицы. По данным следствия, при осмотре на трупе были выявлены следы колото-резаных ран.

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