В Рыбинске мужчина убил в школе свою бывшую сожительницу и ранил еще одну женщину

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мужчина напал на двух сотрудниц школы в Рыбинске, сообщает УМВД по Ярославской области.

Неизвестный пришел в учебное заведение на улице Баженова и в ходе ссоры с женщиной, которая былая его сожительницей и работала в канцелярии школы, нанес ей ножевое ранение. Она скончалась.

Также он ранил другую сотрудницу школы. Ее доставили в больницу. Самого злоумышленника также госпитализировали с ножевым ранением.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 44-летнюю россиянку, подозреваемую в убийстве возлюбленного. Она призналась, что распивала с ним алкоголь, затем в ходе ссоры мужчина ударил ее ногой в живот. В ответ женщина схватила сковороду и забила обидчика до смерти, после чего ушла спать.



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