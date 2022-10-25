Мужчина убил пожилую мать и покончил с собой на западе столицы

Фото: СК РФ

На западе Москвы мужчина убил пожилую мать и покончил с собой, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте столичного ГСУ СК РФ.

"По данным следствия, 25 октября 2022 года в квартире жилого дома, расположенного по улице 26 Бакинских Комиссаров в городе Москве, обнаружено тело женщины 1937 года рождения с признаками насильственной смерти", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, мужчина 1972 года рождения убил мать, а после этого покончил с собой.

В настоящее время следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего. Уточняется, что мужчине назначат психолого-психиатрическую экспертизу посмертно.

Ранее пенсионер из Тюмени зарезал свою жену после ее отказа помочь ему посадить картошку. 58-летнего мужчину осудили на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!