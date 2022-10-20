В Петербурге женщина убила мужчину сковородкой и жила с его телом сутки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Санкт-Петербурге задержали 44-летнюю россиянку, подозреваемую в убийстве возлюбленного, сообщает "Фонтанка".

По данным издания, в полицию обратилась мать 46-летнего гражданина Белоруссии. Она сообщила, что ее сын отправился к возлюбленной в дом на Пражской улице и с тех пор не появлялся. Полиция прибыла по указанному адресу. Хозяйка квартиры открыла им дверь.

В помещении правоохранители обнаружили тело мужчины с окровавленным затылком. Подозреваемая призналась, что пара распивала алкоголь, затем в ходе ссоры мужчина ударил ее ногой в живот. В ответ женщина схватила сковороду и забила обидчика до смерти, после чего ушла спать.

Полицейские изъяли из квартиры семь сковородок, а подозреваемую доставили ее в отдел для выяснения обстоятельств. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

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