Пенсионера, напавшего на жену и полицейского, арестовали в Подмосковье

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Суд в Подмосковье арестовал пенсионера, обвиняемого в покушении на убийство своей жены и нападении с ножом на полицейского в Можайском городском округе. Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковного главка Следственного комитета.

По данным следствия, в воскресенье, 18 сентября, мужчина поругался с супругой и ранил ее ножом в область предплечья в частном доме в деревне Ямская. Прибывшие на место полицейские обнаружили, что пенсионер поджег дом, а сам при этом остался в одной из комнат. Правоохранители попытались вывести мужчину из горящего дома, однако тот напал на них с ножом, ранив одного из сотрудников в ногу.

"Пожилому мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 по части 1 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство") и частью 2 статьи 318 УК РФ ("Причинение насилия в отношении сотрудника полиции"). Судом обвиняемому избран мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи осмотрели место происшествие, изъяли орудие преступления и провели допросы.

"Назначено проведение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинских и психолого-психиатрической. Расследование уголовного дела продолжается", – добавили в СК.

До этого суд в Красноярске арестовал двух подозреваемых в убийстве 16-летней девушки. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.

Тело убитой было обнаружено на улице Караульной. Известно, что девушка была в компании подозреваемых в арендованной квартире накануне смерти. Все обстоятельства происшествия уточняются.

