Мужчина, расчленивший приятеля в Хабаровском крае, хранил останки в холодильнике с августа

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Мужчина, расчленивший приятеля в Хабаровском крае, хранил его останки в холодильнике с августа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

До этого оперативная группа обнаружила в районе улицы Пионерской в Совгавани пакет с человеческими останками. Об этом агентству сообщили в СУСК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской АО. Подобный пакет был найден в квартире жилого дома по этой улице.

34-летнего мужчину, подозреваемого по факту произошедшего, задержали.

В ходе следствия выяснилось, что в конце августа в результате алкогольного опьянения между двумя мужчинами произошел конфликт. Подозреваемый ударил потерпевшего ножом в спину, мужчина скончался. После этого злоумышленник расчленил тело и выносил останки из квартиры постепенно.

В Советско-Гаванском городском суде агентству сообщили, что подозреваемого заключили под стражу.

До этого суд в Красноярске арестовал двух подозреваемых в убийстве 16-летней девушки. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.

Тело убитой было обнаружено на улице Караульной. Уточнялось, что девушка была в компании подозреваемых в арендованной квартире накануне смерти. На данный момент все обстоятельства происшествия уточняются.