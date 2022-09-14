Осужденные за убийство младенца калининградские врачи обжаловали приговор

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Адвокаты врачей из Калининграда Елены Белой и Элины Сушкевич, осужденных по делу об убийстве младенца в роддоме, подали апелляционную жалобу на приговор, сообщает ТАСС.

Мособлсуд приговорил Белую к 9,5 года заключения, а Сушкевич – к 9 годам. Врачи будут отбывать наказание в колонии общего режима. Также обеим запретили заниматься врачебной деятельностью в течение трех лет после отбытия наказания.

Действия Белой квалифицированы судом как организация убийства малолетнего, действия Сушкевич – как исполнение убийства.

Прокурор ранее потребовал приговорить калининградских врачей к 13 годам колонии.

Ребенок, в чьем убийстве обвинили специалистов, умер осенью 2018 года в Калининградском роддоме. Недоношенный новорожденный мальчик весил 700 граммов и был в крайне тяжелом состоянии. При этом мать ребенка – приезжая из Узбекистана – у врачей не наблюдалась, прописки у нее не было.

Следователи считают, что исполняющая обязанности главврача Белая, чтобы не портить статистику и не тратить ресурсы больницы, приказала реаниматологу Сушкевич ввести младенцу смертельную дозу магния сульфата. Затем, по версии следствия, в историю родов внесли, что плод якобы погиб еще до рождения.

