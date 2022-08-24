Присяжные признали виновными врачей Белую и Сушкевич в убийстве младенца в Калининграде

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Коллегия присяжных заседателей признала виновными в убийстве младенца в роддоме калининградских врачей Елену Белую и Элину Сушкевич после повторного рассмотрения дела в Московском областном суде. Об этом сообщили "Интерфаксу" в суде.

Кроме того, подсудимых признали недостойными снисхождения.

Отмечается, что последствия вердикта будут обсуждаться в суде 30 августа.

Ранее глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль заявил, что в деле калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич есть нарушения. Медик заявил, что из-за ареста врачей страдает медучреждение, где они ранее работали.

Сушкевич обвинили в намеренном убийстве новорожденного весом 700 граммов осенью 2018 года. Мотивом специалиста назвали стремление не портить статистику по смертям.

