Рошаль усмотрел ошибки в деле калининградских врачей о смерти младенца

17:58
Фото: ТАСС/Виталий Невар
Глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль заявил, что в деле калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич, обвиняемых в смерти младенца, есть нарушения. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы считаем, что это дело неправильно оценено. Доктор не виноват. Мы считаем, что судебно-медицинская экспертиза была проведена с большими ошибками", – заявил Рошаль.
По словам врача, содержание Сушкевич под стражей наносит ущерб перинатальному центру, где она ранее работала, так как в медучреждении есть нехватка 30% специалистов. Он предложил освободить врача из-под стражи и заявил, что врачебное сообщество будет и дальше защищать специалиста.
Сушкевич обвинили в намеренном убийстве новорожденного весом 700 граммов осенью 2018 года. Мотивом специалиста назвали стремление не портить статистику по смертям.
В мае текущего года Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор бывшей исполняющей обязанности главврача калининградского родильного дома № 4 Елене Белой и реаниматологу-анестезиологу перинатального центра Элине Сушкевич по делу об убийстве новорожденного.
Столичные врачи не верят в убийство младенца Элиной Сушкевич
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