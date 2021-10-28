Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

17:58

Рошаль усмотрел ошибки в деле калининградских врачей о смерти младенца

происшествия

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль заявил, что в деле калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич, обвиняемых в смерти младенца, есть нарушения. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы считаем, что это дело неправильно оценено. Доктор не виноват. Мы считаем, что судебно-медицинская экспертиза была проведена с большими ошибками", – заявил Рошаль.

По словам врача, содержание Сушкевич под стражей наносит ущерб перинатальному центру, где она ранее работала, так как в медучреждении есть нехватка 30% специалистов. Он предложил освободить врача из-под стражи и заявил, что врачебное сообщество будет и дальше защищать специалиста.

Сушкевич обвинили в намеренном убийстве новорожденного весом 700 граммов осенью 2018 года. Мотивом специалиста назвали стремление не портить статистику по смертям.

В мае текущего года Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор бывшей исполняющей обязанности главврача калининградского родильного дома № 4 Елене Белой и реаниматологу-анестезиологу перинатального центра Элине Сушкевич по делу об убийстве новорожденного.

Столичные врачи не верят в убийство младенца Элиной Сушкевич

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать