В СК считают доказанной вину врачей по делу о смерти младенца в Калининграде

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В Следственном комитете РФ заявили, что, несмотря на вынесенный оправдательный приговор калининградским врачам по делу о смерти недоношенного младенца, они виновны в гибели ребенка.

По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, сторона обвинения рассмотрела все потенциальные причины трагедии.

"Следователи предельно тщательно отработали все возможные версии случившегося, исключая поспешность в решениях. Но, к сожалению, эмоциональные оценки, по-видимому, стали преобладающими над юридически установленными фактами и выводами экспертов", – заявила она.

Ранее стало известно, что бывшая и. о. главного врача роддома № 4 в Калининграде Елена Белая и реаниматолог-анестезиолог регионального перинатального центра Элина Сушкевич получили оправдательные приговоры.

По версии следствия, Белая приняла решение убить рожденного в учреждении ребенка весом 700 граммов, чтобы не портить статистику по смертям. Сушкевич, как предположили в СК, непосредственно ввела ребенку смертельную дозу сульфата магния.

