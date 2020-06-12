Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль выразил готовность защищать врачей из Калининграда по делу о смерти младенца. Речь идет о бывшей и.о. главного врача родильного дома №4 Елены Белой и реаниматологе-анестезиологе регионального перинатального центра Элине Сушкевич.

"Я должен выполнить просьбу сообщества врачебного и сказать, что нужно очень внимательно посмотреть на то, что происходит в Калининграде, когда двух врачей судят за убийство", – приводит ТАСС его слова.

Рошаль заявил, что готов выступить в суде и объяснить, почему все это неправильно.

В июне 2019 года сотрудники СК задержали Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в калининградском роддоме. По данным следствия, в роддом доставили женщину, которая на раннем сроке беременности родила ребенка массой около 700 граммов. Как считают следователи, и. о. главврача роддома Елена Белая была уверена в смерти новорожденного и приняла решение его убить, чтобы не портить статистику медучреждения.

По версии следствия, Сушкевич ввела младенцу смертельную дозу сульфата магния. Ей предъявили обвинение в "убийстве малолетнего группой лиц по предварительному сговору".

История получила широкий общественный резонанс. В поддержку Сушкевич выступили как ее калининградские коллеги, так и представители медицинского сообщества по всей стране.