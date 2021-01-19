В Казахстане три врача получили большие сроки за убийство новорожденного

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Директор, врач и акушерка перинатального центра в городе Атырау на западе Казахстана были приговорены к срокам от 15 до 18 лет по обвинению в убийстве новорожденного, сообщает РИА Новости.

О подозрении медиков в убийстве младенца стало известно в октябре 2019 года. Следствие установило, что врачи по халатности оформили младенца как мертворожденного, хотя он был жив. Ребенок подавал признаки жизни, однако медики отправили его в холодильную камеру, из-за чего он скончался. Причиной таких действий врачей стали заполненные в базе документы, исправить которые было невозможно. Расследование дела проводилось по статье "Убийство".

По данным местных СМИ, в умышленном убийстве по предварительному сговору обвинялись трое: директор центра Куаныш Нысанбаев, акушерка Тамила Кульбатирова и акушер-гинеколог Аскар Каиржан. Врачам-неонатологам Дариге Джумабаевой и Руслану Нурмаханбетову вменяли недонесение о преступлении.

В итоге суд приговорил Нысанбаева к 18 годам лишения свободы, Кульбатирову – к 15 годам лишения свободы и Каиржана – к 16 годам заключения. Джумабаева и Нурмаханбетов получили по 3,5 года заключения с учетом отсутствия у них судимости ранее.

Ранее в убийстве новорожденного подозревались врачи роддома в Калининграде. По версии следствия, и. о. главного врача роддома № 4 Елена Белая приняла решение убить рожденного в учреждении ребенка весом 700 граммов, чтобы не портить статистику по смертям. Реаниматолог-анестезиолог перинатального центра Элина Сушкевич, как предположили в СК, непосредственно ввела ребенку смертельную дозу сульфата магния.

Позднее им был вынесен оправдательный приговор, который, однако, обжаловала прокуратура. В СК с приговором также не согласились.