В Казахстане три врача получили большие сроки за убийство новорожденного

13:33
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Директор, врач и акушерка перинатального центра в городе Атырау на западе Казахстана были приговорены к срокам от 15 до 18 лет по обвинению в убийстве новорожденного, сообщает РИА Новости.
О подозрении медиков в убийстве младенца стало известно в октябре 2019 года. Следствие установило, что врачи по халатности оформили младенца как мертворожденного, хотя он был жив. Ребенок подавал признаки жизни, однако медики отправили его в холодильную камеру, из-за чего он скончался. Причиной таких действий врачей стали заполненные в базе документы, исправить которые было невозможно. Расследование дела проводилось по статье "Убийство".
По данным местных СМИ, в умышленном убийстве по предварительному сговору обвинялись трое: директор центра Куаныш Нысанбаев, акушерка Тамила Кульбатирова и акушер-гинеколог Аскар Каиржан. Врачам-неонатологам Дариге Джумабаевой и Руслану Нурмаханбетову вменяли недонесение о преступлении.
В итоге суд приговорил Нысанбаева к 18 годам лишения свободы, Кульбатирову – к 15 годам лишения свободы и Каиржана – к 16 годам заключения. Джумабаева и Нурмаханбетов получили по 3,5 года заключения с учетом отсутствия у них судимости ранее.
Ранее в убийстве новорожденного подозревались врачи роддома в Калининграде. По версии следствия, и. о. главного врача роддома № 4 Елена Белая приняла решение убить рожденного в учреждении ребенка весом 700 граммов, чтобы не портить статистику по смертям. Реаниматолог-анестезиолог перинатального центра Элина Сушкевич, как предположили в СК, непосредственно ввела ребенку смертельную дозу сульфата магния.
Позднее им был вынесен оправдательный приговор, который, однако, обжаловала прокуратура. В СК с приговором также не согласились.
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