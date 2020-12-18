Прокуратура обжаловала оправдательный приговор врачам в Калининграде

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Прокуратура подала апелляцию в Калининградский областной суд на оправдательный приговор бывшей и. о. главного врача роддома № 4 в Елене Белой и реаниматологу-анестезиологу перинатального центра Элине Сушкевич по делу об убийстве новорожденного. Об этом сообщает ТАСС.

"Поступило апелляционное представление прокуратуры на оправдательный приговор Белой, Сушкевич", – заявили в пресс-службе суда.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что, несмотря на вынесенный оправдательный приговор калининградским врачам по делу о смерти недоношенного младенца, они виновны в гибели ребенка. По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, сторона обвинения рассмотрела все потенциальные причины трагедии.

По версии следствия, Белая приняла решение убить рожденного в учреждении ребенка весом 700 граммов, чтобы не портить статистику по смертям. Сушкевич, как предположили в СК, непосредственно ввела ребенку смертельную дозу сульфата магния.