ПВО сбила над Белгородской областью 25 снарядов РСЗО Vampire

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО РФ сбили за ночь на 14 мая 25 реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire", – указано в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что 25 снарядов были уничтожены в небе Белгородской области дежурными средствами ПВО.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что женщина получила осколочное ранение позвоночника при атаке ВСУ на Белгородскую область, ее госпитализировали.

Он также рассказал, что после отражения атаки ВСУ в 21 квартире девяти многоквартирных домов было повреждено остекление, в школе № 15 были выбиты окна и посечены фасады, повреждены три частных жилых дома, шесть автомобилей и один коммерческий объект.