СК предъявил обвинение женщине, которая полгода держала дочь в шкафу на Урале

15:56
Фото: телеграмм-канал "Подъем"
Женщине, которая полгода прятала новорожденную дочь в шкафу в свердловском Карпинске, предъявили обвинение, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии" и "Ненадлежащее исполнение родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним".
Следователи в настоящий момент выясняют обстоятельства преступления. Специалисты намерены провести экспертизу для определения психического состояния обвиняемой.
Ранее сообщалось, что девочку выписали из больницы. Врачам удалось стабилизировать ее состояние. На момент выписки она весила шесть килограммов.
По версии следствия, жительница Карпинска полгода держала новорожденную дочь в шкафу. Женщина не оформляла свидетельство о рождении и скрывала дочь от своих знакомых.
После обнаружения ребенка врачи рассказали, что девочка была в тяжелом состоянии ввиду дистрофии третьей степени на фоне длительного голодания, ее вес составлял всего 3 килограмма 100 граммов.
Найденная в шкафу девочка прибавила в весе и стала улыбаться
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: