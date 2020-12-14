СК предъявил обвинение женщине, которая полгода держала дочь в шкафу на Урале

Фото: телеграмм-канал "Подъем"

Женщине, которая полгода прятала новорожденную дочь в шкафу в свердловском Карпинске, предъявили обвинение, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии" и "Ненадлежащее исполнение родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним".

Следователи в настоящий момент выясняют обстоятельства преступления. Специалисты намерены провести экспертизу для определения психического состояния обвиняемой.

Ранее сообщалось, что девочку выписали из больницы. Врачам удалось стабилизировать ее состояние. На момент выписки она весила шесть килограммов.

По версии следствия, жительница Карпинска полгода держала новорожденную дочь в шкафу. Женщина не оформляла свидетельство о рождении и скрывала дочь от своих знакомых.

После обнаружения ребенка врачи рассказали, что девочка была в тяжелом состоянии ввиду дистрофии третьей степени на фоне длительного голодания, ее вес составлял всего 3 килограмма 100 граммов.

