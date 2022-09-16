В Красноярске арестовали подозреваемых в убийстве 16-летней девушки

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Суд в Красноярске арестовал двух подозреваемых в убийстве 16-летней девушки. Об этом сообщает телеграм-канал СК РФ по Красноярскому краю и Республики Хакасии.

Тело убитой было обнаружено на улице Караульной. Уточняется, что девушка была в компании подозреваемых в арендованной квартире накануне смерти. На данный момент все обстоятельства происшествия уточняются.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Двое молодых людей задержаны.

Ранее суд в Ульяновской области приговорил к четырем годам колонии общего режима 36-летнего мужчину, который из-за ревности избил свою подругу. После злоумышленник приковал ее к машине и протащил по дороге. Его признали виновным в совершении преступления.