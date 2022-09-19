В Анталье задержали россиянина, подозреваемого в убийстве родителей

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Турецкие правоохранители задержали россиянина, подозреваемого в убийстве своих пожилых родителей в отеле в провинции Анталья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство РФ.

"Подозреваемый в совершении преступления гражданин России 1985-го года рождения задержан полицией, проводятся следственные мероприятия", – сказали в Дипмиссии.

Об инциденте ранее писали турецкие СМИ. Отмечалось, что он произошел в одном из местных пятизвездочных отелей. Мужчина поссорился с родителями, после чего задушил их проволокой и снял убийства на видео.

Изначально появилась информация, что мужчина 1960-го года рождения и женщина 1958-го года рождения скончались, однако в российском диппредставительстве утверждают, что мать россиянина жива, находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

По данным СМИ подозреваемый в убийстве супружеской пары имеет психические расстройства. Сам же мужчина в своем видеообращении заявлял, что отец его избивал за проступки и издевался всю жизнь.

