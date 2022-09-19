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Происшествия

15:37

Россиянина подозревают в убийстве родителей на отдыхе в Анталье – СМИ

происшествия

Фото: телеграм-канал SHOT

Россиянина подозревают в убийстве родителей во время отдыха в турецкой Анталье. Об этом сообщает газета Cumhuriyet.

По данным издания, мужчина отдыхал с родителями в пятизвездочном отеле. После ссоры подозреваемый задушил мать и отца проволокой. Газета отметила, что сначала мужчина включил в комнате громкую музыку, а после записал убийства на видео.

После совершения преступления он покинул отель и скрылся. Для поимки мужчины сформировали специальную группу, передает издание.

Тела обнаружили сотрудники отеля, которые пришли в номер по жалобе клиентов из соседних номеров. Отец подозреваемого скончался на месте, а мать госпитализировали. Однако несмотря на усилия врачей, женщина скончалась вечером 18 сентября.

По данным газеты, подозреваемый имеет психические расстройства. Сам же мужчина в своем видеообращении заявил, что отец его избивал за проступки и издевался всю жизнь. Он также рассказал, что родители поместили его в психиатрический диспансер, так как хотели отнять у него приобретенную от бабушки силу. Мужчина добавил, что с помощью нее он мог притягивать предметы.

Ранее сообщалось, что заммэра по ЖКХ Олега Бойко и его жену убили в Бердянске. Трагедия произошла в пятницу, 16 сентября. Отмечалось, что пара была убита возле гаража. Людмила Бойко же возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума.

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