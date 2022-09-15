Суд арестовал подозреваемого в убийстве бывшей сожительницы в Одинцове

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Подозреваемый в убийстве бывшей сожительницы в Одинцове мужчина заключен под стражу до 13 ноября, сообщили в столичном СУ СК.

Как уточнили в ведомстве, следователи совместно с криминалистами осмотрели место преступления, изъяли предметы, в числе которых орудие преступления. Кроме того, были проведены допросы, назначены необходимые экспертизы. Мужчине в скором времени будет предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 105 УК РФ.

В свою очередь, в московской прокуратуре сообщили, что надзорное ведомство контролирует ход расследования уголовного дела.

Ранее сообщалось, что тело женщины с ножевыми ранениями нашли в Подмосковье.

Инцидент произошел накануне в одном из кафе Одинцова. В полицию поступила информация о том, что сотруднице заведения на Триумфальной улице нанесли ножевые ранения прямо на рабочем месте. Прибывшие в кафе полицейские обнаружили тело женщины.

