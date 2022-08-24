Тело звезды "Дома-2" Анастасии Кочервей нашли в Петербурге

Фото: vk.com/Анастасия Кочервей

Тело звезды "Дома-2" Анастасии Кочервей обнаружили в одной из рек Санкт-Петербурга. Об этом сообщает телеканал "360".

Подруга погибшей рассказала, что у девушки могли быть проблемы в Москве.

"Ее преследовал какой-то мужчина и хотел с ней расправиться", – рассказала девушка.

По ее словам, звезда телешоу имела проблемы с наркотиками и алкоголем. Друзья хотели собрать деньги на ее лечение с помощью шоу, нашли погибшей работу в соцсетях, но все сорвалось.

Подруга девушки отметила, что Кочервей продала квартиру в Краснодаре, где проживает ее мать, и купила жилье в Петербурге. Несколько недель назад погибшая выходила на связь, тогда девушка отдыхала в Петербурге. При этом подруга добавила, что знала, что "этим все закончится".

Девушка рассказала, что получила звонок от общей знакомой, которая сообщила о пропаже Кочервей и обнаружении тела. На опознание вызвали ее мать.

Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга, задержанный в рамках расследования уголовного дела об исчезновении его супруги в 2007 году, признался в убийстве жены. По данным СК, уголовное дело об убийстве местной жительницы 1978 года рождения было возбуждено еще в сентябре 2008 года. По версии следствия, подозреваемый совершил убийство в начале ноября 2007 года в квартире одного из домов на Северном проспекте, затем он вывез тело жены и закопал его в лесу.

