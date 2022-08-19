Житель Петербурга признался в убийстве жены спустя 15 лет после ее исчезновения

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Житель Санкт-Петербурга, задержанный в рамках расследования уголовного дела об исчезновении его супруги в 2007 году, признался в убийстве жены, сообщает РИА Новости.

По данным СК, уголовное дело об убийстве местной жительницы 1978 года рождения было возбуждено еще в сентябре 2008 года. В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи установили причастность 45-летнего мужчины к исчезновению его супруги.

По версии следствия, подозреваемый совершил убийство в начале ноября 2007 года в квартире одного из домов на Северном проспекте. Затем он вывез тело жены на территорию Выборгского района Ленинградской области и закопал его в лесу. Позже он обратился в полицию с заявлением о том, что женщина якобы ушла из дома и пропала без вести.

Сейчас следователи пытаются установить местонахождение убитой. Подозреваемый задержан, решается вопрос о мере пресечения.

Ранее следователи организовали проверку после обнаружения скелетированных останков человека в Балашихе. По данным следствия, прохожие нашли останки в лесу в 50 метрах от производственной базы в Балашихе 8 августа. Визуальный осмотр не выявил повреждений.

