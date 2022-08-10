Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве порноактрисы в Санкт-Петербурге

Видео: официальный сайт ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу

Следственный комитет опубликовал видео задержания молодого человека, подозреваемого в убийстве своей знакомой в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что тело девушки 1996 года рождения с множественными колото-резаными ранениями обнаружили 10 августа в квартире одного из домов по Южному шоссе.

Подозреваемый был задержан. Им оказался уроженец Омской области 1998 года рождения. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

Следователи и специалисты в области судебной медицины осмотрели место происшествия. В СК отметили, что все обстоятельства случившегося будут установлены в рамках расследования.

По факту убийства девушки возбуждено уголовное дело. По данным некоторых СМИ, убитая – известная под фамилией Гришман порноактриса Анастасия Хамловская.

Позже отчим девушки рассказал, что не знал, с кем она проживает. Однако отметил, что примерно за неделю до трагедии принимал вместе с матерью Анастасии участие в телевизионном шоу, посвященном семейным проблемам, где обсуждался выбор профессии девушкой.