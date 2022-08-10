Отчим убитой в Санкт-Петербурге порноактрисы Гришман рассказал о жизни своей падчерицы

16:36
Фото: tiktok.com/@g.rshmn
Отчим убитой в Санкт-Петербурге порноактрисы Анастасии Хамловской, известной под фамилией Гришман, Андрей Попцов рассказал о жизни своей падчерицы, передает РЕН ТВ.
Он признался, что не знает, с кем проживала девушка, поскольку не видел ее несколько лет и не интересовался ее жизнью.
"С ее матерью Еленой мы не живем вместе с 2009 года, просто времени на развод не хватает то у нее, то у меня. Я не интересовался личной жизнью Анастасии, у нее своя жизнь", – добавил Попцов.
Он также рассказал, что примерно за неделю до трагедии они с женой принимали участие в телевизионном шоу, посвященном семейным проблемам. Тогда Андрей увиделся с Еленой, где они вместе обсуждали выбор профессии Анастасии.
Ранее в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту убийства девушки 1996 года рождения. По данным некоторых СМИ, убитая – известная под фамилией Гришман порноактриса Анастасия Хамловская. Подозреваемый был задержан. Им оказался уроженец Омской области 1998 года рождения. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.
Тем временем на странице 24-летнего молодого человека в соцсетях появилось сообщение якобы от его подруги, в котором она утверждала, что подозреваемый сам просил опубликовать пост на его странице. Суть сообщения заключается в том, что парень убил Хамловскую, потому что якобы девушка сама об этом просила.
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