Порноактрису нашли убитой в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту убийства девушки 1996 года рождения, сообщается на сайте Главного управления СК по Петербургу.

По данным некоторых СМИ, убитая – известная под фамилией Гришман порноактриса Анастасия Хамловская.

"Следственным отделом по Фрунзенскому району Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство") по факту обнаружения 10 августа 2022 года в квартире одного из домов по Южному шоссе тела женщины 1996 года рождения с множественными колото-резаными ранениями", – говорится в сообщении.

Подозреваемый был задержан. Им оказался уроженец Омской области 1998 года рождения. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

Тем временем на странице 24-летнего молодого человека в соцсетях появилось сообщение якобы от его подруги, в котором она утверждала, что подозреваемый сам просил опубликовать пост на его странице. Суть сообщения заключается в том, что парень убил Хамловскую, потому что якобы девушка сама об этом просила.

Ранее сообщалось об обнаружении тела 17-летней девушки с ножевыми ранениями в Советском районе Новосибирска. По данным следствия, мужчина во время ссоры зарезал девушку ножом. Он нанес не менее 15 ударов. Она скончалась на месте.

По данному факту СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. В среду, 27 июля, подозреваемый в убийстве был задержан. Им оказался ранее судимый 27-летний мужчина.

Позже стало известно, что мать убитой в Новосибирске 17-летней девушки три раза обращалась в полицию с заявлениями об угрозах в адрес дочери со стороны подозреваемого в совершении преступления. После каждого заявления проводились проверки и были вынесены решения об отказе в возбуждении уголовных дел.