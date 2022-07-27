Полиция задержала подозреваемого в убийстве девушки в Новосибирске

Фото: СК РФ

В Новосибирске полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 17-летней девушки. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

"Благодаря грамотно проведенным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям следователями совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Новосибирской области подозреваемый был задержан в Ленинском районе города Новосибирска. Им оказался ранее судимый 27-летний мужчина", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время с задержанным проводятся следственные действия. Правоохранители установят все обстоятельства совершения преступления.

Тело 17-летней девушки с ножевыми ранениями было обнаружено в Советском районе Новосибирска вечером 26 июля. По данным следствия, мужчина во время ссоры из-за ревности ударил девушку ножом не менее 15 раз. Она скончалась на месте.

По данному факту СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").