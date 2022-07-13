Тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружили на западе столицы

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следователи расследуют убийство мужчины в квартире на западе Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного СУ СК.

По данным ведомства, тело мужчины с 27 ножевыми ранениями было обнаружено в доме на Сколковском шоссе, смерть наступила не менее 7–10 дней назад.

Расследование проводится Кунцевским межрайонным следственным отделом по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").

Ранее сообщалось, что на улице Кожевнической в центре столицы было обнаружено тело женщины с огнестрельными ранениями. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.