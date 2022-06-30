Мужчина в Подмосковье поджег сожительницу на почве ревности

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Житель Подмосковья поджег сожительницу на почве ревности, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел в деревне Муриково в Шаховском районе Московской области. Мужчина 1968 года рождения облил 33-летнюю женщину бензином и совершил поджог. От огня пострадал и он сам. Обоих госпитализировали, в связи с чем полиция проводит проверку. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.

Сам злоумышленник находится в критическом состоянии. Как рассказали Life.ru соседи пострадавших, в последнее время у пары были сложные отношения, они были на грани расставания. Соседи и сообщили о произошедшем экстренным службам.

Когда пожарные и бригада скорой помощи прибыли на место, пара находилась в шоковом состоянии с ожогами более 40% поверхности тела 3–4-й степени. Вся одежда на них уже сгорела.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали женщину по подозрению в убийстве жены любовника.

Тело 42-летней женщины с колото-резаными ранениями в области шеи и груди обнаружили в ночь на 16 июня у подъезда дома на улице Херсонской. Подозреваемой оказалась 40-летняя знакомая мужа погибшей.

По предварительным данным, женщины встретились для разговора, однако в результате конфликта между ними завязалась драка. Подозреваемая достала нож и нанесла ранения погибшей.