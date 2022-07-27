Мать убитой в Новосибирске девушки трижды заявляла в полицию об угрозах

Фото: телеграм-канал "АСТ-54"

Мать убитой в Новосибирске 17-летней девушки три раза обращалась в полицию с заявлениями об угрозах в адрес дочери со стороны подозреваемого в совершении преступления, сообщается на сайте ГУ МВД по Новосибирской области.

"Предварительно установлено, что с ноября 2021 года по июнь 2022 года в органы внутренних дел от матери девушки поступило три заявления о противоправных действиях задержанного гражданина. Женщина указывала, что знакомый дочери угрожает ей убийством, кроме того в одном из заявлений сообщалось о нанесении телесных повреждений несовершеннолетней", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что после каждого заявления проводились проверки и были вынесены решения об отказе в возбуждении уголовных дел. Однако в рамках одной из проверок полиция возбудила административное дело по статье "Побои", а 22 июня представитель пострадавшей получил направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Отмечается, что результаты экспертизы в полицию не поступали.

"В настоящее время начальником регионального главка назначено проведение служебной проверки, в ходе которой будет дана оценка полноте принятых мер при реагировании на ранее поступившие сообщения", – добавили в ГУ МВД.

Тело 17-летней девушки с ножевыми ранениями было обнаружено в Советском районе Новосибирска вечером 26 июля. По данным следствия, мужчина во время ссоры зарезал девушку ножом: он нанес не менее 15 ударов. Она скончалась на месте.

По данному факту СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. В среду, 27 июля, подозреваемый в убийстве был задержан. Им оказался ранее судимый 27-летний мужчина.

