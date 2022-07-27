СК оценит данные о бездействии полиции при угрозах убитой девушке в Новосибирске

15:14
Фото: телеграм-канал "АСТ-54"
Сотрудники Следственного комитета в Новосибирске проверят сообщения СМИ о том, что родственники убитой 17-летней девушки сообщали в полицию об угрозах, но их проигнорировали. Об этом говорится на сайте СУ СК России по региону.
Уточняется, что публикация об обращении в полицию родственников была обнаружена при мониторинге СМИ.
"При этом указывается на отсутствие реакции со стороны правоохранительных органов в отношении мужчины, в этой связи в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка бездействию сотрудников правоохранительных органов", – говорится в сообщении.
Тело 17-летней девушки с ножевыми ранениями было обнаружено в Советском районе Новосибирска вечером 26 июля. По данным следствия, мужчина во время ссоры зарезал девушку ножом: он нанес не менее 15 ударов. Она скончалась на месте.
По данному факту СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. В среду, 27 июля, подозреваемый в убийстве был задержан. Им оказался ранее судимый 27-летний мужчина.
Общий знакомый девушки и подозреваемого в ее убийстве рассказал, что пара часто ссорилась. Также он рассказал, что задержанный часто поднимал на девушку руку.
По его словам, пара приняла решение расстаться примерно 1,5 месяца назад, после чего мужчина предпринимал попытки вернуть возлюбленную, однако девушка отказалась.
При этом причина их расставания неизвестна, однако 17-летняя жертва жаловалась на побои со стороны молодого человека, который "избивал и душил то ли в порыве страсти, то ли ревности".
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