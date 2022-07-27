Знакомый убитой в Новосибирске девушки рассказал о ее отношениях с подозреваемым

Фото: СК РФ

Задержанный по подозрению в убийстве 17-летней девушки в Новосибирске регулярно поднимал на нее руку, пара часто ссорилась, рассказал их общий знакомый.

По его словам, пара приняла решение расстаться примерно 1,5 месяца назад, после чего 27-летний мужчина предпринимал попытки вернуть возлюбленную, однако девушка отказалась.

"Он недавно начал увлекаться мефедроном и чуть не отъехал в больницу. Не буду утверждать, но, скорее всего, у него поплыл мозг, и от ревности он решил не церемониться и совершил убийство", – отметил знакомый в беседе с "Лентой.ру".

При этом причина их расставания неизвестна, однако 17-летняя жертва жаловалась на побои со стороны молодого человека, который "избивал и душил то ли в порыве страсти, то ли ревности".

Саму жертву знакомый описал как невыделяющуюся девушку без вредных привычек, а подозреваемого в ее убийстве, по его словам, нельзя назвать агрессивным.

В то же время собеседник "Ленты.ру" отметил один настораживающий момент.

"Мой знакомый, который часто с ним выпивал и проводил время, неоднократно замечал за ним слова: "я в натуре ее убью когда-нибудь". Это не дословно, но близко к сути", – добавил он.

Тело 17-летней девушки с ножевыми ранениями было обнаружено в Советском районе Новосибирска вечером 26 июля. По данным следствия, мужчина во время ссоры зарезал девушку ножом: он нанес не менее 15 ударов. Она скончалась на месте.

По данному факту СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. В среду, 27 июля, подозреваемый в убийстве был задержан. Им оказался ранее судимый 27-летний мужчина.

