Подруга зарезанной в Новосибирске девушки рассказала о подозреваемом

11:32
Фото: СК РФ
Задержанный по подозрению в убийстве 17-летней девушки в Новосибирске ранее пытался знакомиться с другими несовершеннолетними. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказала одна из подруг погибшей.
"Рому часто видели в нетрезвом состоянии, он пытался знакомиться с девочками 15 лет, мог подойти на улице или писать в соцсетях. Оля (убитая; имя изменено. – Прим. ред.) говорила, что ей надоела ревность Ромы, они часто ссорились, а потом расстались", – сказала собеседница издания.
Кроме того, мама девушки не была против их отношений и даже помогала найти работу парню. Тем не менее в последнее время женщина не давала паре видеться: дело в том, что от Романа шли угрозы. Однако накануне она все же отпустила дочь погулять. При этом неизвестно, когда они точно расстались.
"Многие говорят, что он ее преследовал. Оля была добрым человеком, но никогда не давала себя в обиду", – отметила подруга погибшей.
Между тем телеканалу РЕН ТВ друзья убитой рассказали, что девушка ушла от Романа пару месяцев назад. По версии следствия, на почве ревности он и совершил преступление: за несколько дней до этого мужчина заявил, что возлюбленная будет либо с ним, либо ни с кем.
Тело 17-летней девушки с ножевыми ранениями было обнаружено в Советском районе Новосибирска вечером 26 июля. По данным следствия, мужчина во время ссоры зарезал девушку ножом: он нанес не менее 15 ударов. Она скончалась на месте.
По данному факту СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. В среду, 27 июля, подозреваемый в убийстве был задержан. Им оказался ранее судимый 27-летний мужчина.
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