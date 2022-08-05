Отчима подозревают в убийстве девушки в Челябинске, чье тело нашли при сортировке мусора

14:45
Фото: depositphotos/blinow61
Отчим подозревается в убийстве 19-летней дочери сожительницы, тело которой нашли на территории мусороперерабатывающего завода в Челябинске. Мужчина задержан, против него возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление СК РФ по региону.
Подозреваемого удалось задержать благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям, проведенным следователями СУСК РФ по Челябинской области и сотрудниками регионального управления МВД России.
По предварительным данным, 39-летний мужчина в ходе конфликта, возникшего на бытовой почте, задушил девушку. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").
В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в СУСК РФ.
Источник РИА Новости добавил, что мужчина не работал, ранее был судим за побои, кражу, умышленное причинение легкого вреда здоровью, нарушение неприкосновенности жилища. Тело девушки обнаружил охранник завода. Оно было завернуто в одеяло.
Ранее стало известно, что подростку может грозить до 10 лет тюрьмы за убийство сверстника в Челябинске из-за ревности. 14-летний школьник в ходе конфликта ударил 15-летнего подростка, который от полученных травм впоследствии скончался.
Дело было возбудили по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: