Отчима подозревают в убийстве девушки в Челябинске, чье тело нашли при сортировке мусора

Фото: depositphotos/blinow61

Отчим подозревается в убийстве 19-летней дочери сожительницы, тело которой нашли на территории мусороперерабатывающего завода в Челябинске. Мужчина задержан, против него возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление СК РФ по региону.

Подозреваемого удалось задержать благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям, проведенным следователями СУСК РФ по Челябинской области и сотрудниками регионального управления МВД России.

По предварительным данным, 39-летний мужчина в ходе конфликта, возникшего на бытовой почте, задушил девушку. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").

В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в СУСК РФ.

Источник РИА Новости добавил, что мужчина не работал, ранее был судим за побои, кражу, умышленное причинение легкого вреда здоровью, нарушение неприкосновенности жилища. Тело девушки обнаружил охранник завода. Оно было завернуто в одеяло.

Ранее стало известно, что подростку может грозить до 10 лет тюрьмы за убийство сверстника в Челябинске из-за ревности. 14-летний школьник в ходе конфликта ударил 15-летнего подростка, который от полученных травм впоследствии скончался.

Дело было возбудили по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ.