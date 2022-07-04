СК возбудил уголовное дело по факту обнаружения младенца на теплотрассе в Челябинске

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В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту обнаружения 3 июля младенца на теплотрассе, говорится в сообщении на сайте СУ СК РФ по региону.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ ("Оставление в опасности")", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, младенца оставил неизвестный мужчина. После обнаружения ребенка доставили в лечебное учреждение, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Уточняется, что следователи устанавливают лиц, причастных к совершению преступления. Руководство следственного управления контролирует ход расследования дела.

В апреле в камере мусоропровода одного из жилых домов по Северному бульвару была найдена новорожденная девочка. Ее госпитализировали.

Позднее уполномоченная по правам ребенка Ольга Ярославская рассказала, что здоровью ребенка ничего не угрожает. Никаких серьезных травм у нее нет. По данному факту СК России возбудил уголовное дело о покушении на убийство.

