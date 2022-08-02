Москвич убил жену стулом и выкинул ее тело из окна

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Москвич убил жену стулом, после чего выкинул ее тело из окна для имитации самоубийства, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России по городу.

"Расследуется уголовное дело в отношении 49-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство")", – говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел в одном из многоквартирных домов в ТиНАО.

По данным следствия, 30 июля мужчина избил свою жену стулом, а затем, желая скрыть следы преступления, для имитации самоубийства сбросил ее тело из окна пятого этажа. В ходе допроса он полностью признал свою вину, пояснив, что конфликт произошел из-за возникших разногласий на бытовой почве.

В СК отметили, что в ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед Щербинским судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения.

Ранее в столице задержали женщину по подозрению в убийстве жены любовника.

Тело 42-летней женщины с колото-резаными ранениями в области шеи и груди обнаружили в ночь на 16 июня у подъезда дома на улице Херсонской. Подозреваемой оказалась 40-летняя знакомая мужа погибшей. По предварительным данным, женщины встретились для разговора, однако в результате конфликта между ними завязалась драка. Подозреваемая напала на другую женщину с ножом.

