СК организовал проверку после обнаружения скелетированных останков в Балашихе

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Следователи организовали проверку после обнаружения скелетированных останков человека в Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Московской области.

По данным следствия, прохожие нашли останки в лесу в 50 метрах от производственной базы в Балашихе 8 августа. Визуальный осмотр не выявил повреждений.

"Следователем произведен осмотр места, назначена судебно-медицинская экспертиза, проведенными оперативно-разыскными мероприятиями установлено, что скелетированные останки возможно принадлежат мужчине без вести пропавшему в июне 2017 года", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что разрозненные скелетированные останки обнаружили в районе улицы Магистральной. На месте происшествия также нашли черную зимнюю куртку и фрагмент брючного ремня. Останки направили на экспертизу для установления личности и причины смерти.

