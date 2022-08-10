Жительница Екатеринбурга пыталась продать семилетнего сына, чтобы расплатиться с долгами

17:00
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Жительница Екатеринбурга пыталась продать семилетнего сына за 300 000 рублей, чтобы расплатиться с долгами. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Свердловской области.
По данным следствия, в конце июля 2022 года временно неработающая женщина 1986 года рождения разместила в социальных сетях объявление о готовности передать своего сына в другую семью. В процессе общения с потенциальной покупательницей она заявила, что продаст сына за 300 тысяч рублей.
"9 августа 2022 года в ходе "оперативного эксперимента" подозреваемой была передана часть оговоренной денежной суммы, после чего женщина была задержана с поличным непосредственно после получения указанных денег", – говорится в сообщении.
Женщина призналась в содеянном. Ей предъявили обвинение по части 2 статьи 127.1 Уголовного кодекса РФ ("Торговля в отношении несовершеннолетнего").
В пресс-службе регионального управления МВД рассказали, что семья проживала в двухкомнатной съемной квартире и занималась строительством собственного дома. Родители мальчика также воспитывают младшую дочь и старшего сына.
Задержанная рассказала, что решилась на преступление из-за тяжелого материального положения.
"Хотя верится в эту версию с трудом, так как ее супруг сообщил оперуполномоченным о среднем ежемесячном доходе в размере порядка 120 тысяч рублей. Поэтому возможны и другие мотивы случившегося", – говорится в сообщении.
Муж женщины заявил, что не знал о намерениях жены. В настоящее время мальчика поместили в больницу для оказания медицинской помощи.
В отношении женщины уже возбуждали административное дело из-за незаконной торговли этиловым спиртом.
Ранее жительница Красносулинского района Ростовской области сдала в аренду детей из-за тяжелого материального положения. В начале этого года сотрудники органов опеки обнаружили, что двоих детей нет дома. Женщина объяснила их отсутствие тем, что отдала сына и дочку своим родственникам из-за сложного материального положения.
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