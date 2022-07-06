Жительницу Дагестана задержали по подозрению в продаже новорожденного сына

06 июля, 23:11
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Каспийске задержали 33-летнюю женщину, которая подозревается в продаже своего новорожденного сына. Об этом сообщает пресс-служба СУСК РФ по Дагестану.
По версии следствия, женщина родила мальчика 25 апреля в Каспийской городской центральной больнице, а 30 апреля договорилась с одним из местных жителей продать ему младенца за 200 тысяч рублей.
"Затем они оформили отказ от прав на ребенка, и подозреваемая получила от последнего часть денежных средств <...>. 26 мая 2022 года она получила оставшуюся часть денег в размере 100 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье "Купля-продажа, совершенная в отношении лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии".
Ранее сообщалось, что в Ростовской области женщина сдала в аренду детей из-за тяжелого материального положения. Семья находилась на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Сотрудники органов опеки обнаружили, что двоих детей нет дома. Женщина объяснила их отсутствие тем, что отдала сына и дочку своим родственникам.
В ходе проведения проверки полицейскими было установлено, что мать передала своих детей людям, которые проживают в других субъектах РФ и не являются ей родственниками. Правоохранители изъяли детей из семей, а на женщину составили административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
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