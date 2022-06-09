В Ростовской области женщина сдала в аренду своих детей

16:08
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Красносулинском районе Ростовской области женщина сдала в аренду детей из-за тяжелого материального положения. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МВД России по региону.
Уточняется, что семья находилась на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних. В начале этого года сотрудники органов опеки обнаружили, что двоих детей нет дома. Женщина объяснила их отсутствие тем, что отдала сына и дочку своим родственникам из-за сложного материального положения.
"Стражи порядка заподозрили неладное и бросили все силы на поиск несовершеннолетних. В ходе проведения проверки полицейскими было установлено, что мать передала своих детей людям, которые проживают в других субъектах РФ и не являются ей родственниками", – говорится в сообщении.
Правоохранители изъяли детей из семей, а на женщину составили административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Красносулинский районный суд лишил ее родительских прав. В настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает.
Ранее сообщалось, что на станции метро "Дубровка" в столице задержали женщину по подозрению в вовлечении несовершеннолетней дочери в занятия попрошайничеством. Девочка должна была просить деньги у пассажиров метро и передавать их своей матери.
Проверка была инициирована после обращения одной из пассажирок метро. Правоохранители выяснили, что подозреваемая ранее привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
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