Собянин: силы ПВО Минобороны сбили еще один БПЛА, летевший на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один вражеский беспилотник, летевший на Москву в ночь на вторник, 24 марта. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По словам мэра Москвы, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения фрагментов БПЛА.

Ранее подразделения ПВО уничтожили еще два направлявшихся к Москве беспилотника. За последние сутки на подлете к столице было перехвачено уже пять дронов.

В связи с очередной попыткой атаки БПЛА столичный аэропорт Внуково объявил временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.