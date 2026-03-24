Собянин сообщил об отражении атаки уже семи направлявшихся к Москве БПЛА

Силы ПВО отразили атаку еще двух беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы в ночь на вторник, 24 марта. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

К месту падения обломков беспилотников уже прибыли экстренные службы, которые устанавливают последствия атаки.

Ранее средства ПВО уничтожили еще один вражеский беспилотник, летевший на столицу. Всего за последние сутки в столичном регионе было сбито семь украинских дронов.

На фоне воздушной атаки в столичном аэропорту Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.