Временные ограничения введены во Внуково

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов объявлены в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В ведомстве подчеркнули, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения ввели в московском аэропорту на фоне очередной попытки атаки БПЛА на столичный регион. Всего 23 марта силы ПВО ликвидировали два беспилотника на подлете к Москве.

В ночь на 23 марта временные ограничения на использование воздушного пространства также вводились в районе столичных аэропортов Домодедово и Жуковский. Авиагавани принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами. Позже ограничения отменили.