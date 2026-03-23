Аэропорты Домодедово и Жуковский сняли ограничения на полеты

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменены в московских аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом рассказали в пресс-службе Росавиации.

В данный момент воздушные гавани возвращаются к штатному режиму работы.

Ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропортов были введены в ночь на 23 марта. Рейсы временно принимались и отправлялись по согласованию с соответствующими органами. Данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее самолет рейса Санкт-Петербург – Мурманск, на борту которого были 88 пассажиров, вернулся и приземлился в аэропорту Пулково по техническим причинам. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося.