Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
22 марта, 21:49

Транспорт

Движение поездов МЦД-4 затруднено из-за инцидента с зацепером

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Движение поездов МЦД-4 на участке "Москва-Белорусская" – "Марьина Роща", а также пригородных поездов дальнего следования в сторону "Железнодорожной" и обратно затруднено из-за травмирования зацепера, сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

Отмечается, что нарушитель находился на крыше поезда №6850 "Апрелевка" – "Железнодорожная". Что именно произошло и в каком состоянии зацепер, – не уточняется. По информациии пресс-службы, на время следственных мероприятий движение организовано по соседнему пути в реверсивном режиме.

"Для скорейшего ввода движения в график возможны точечные корректировки расписания", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение поездов МЦД-3 на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги изменится с 23 марта по 25 апреля. Это связано с обновлением инфраструктуры станции Зеленоград-Крюков.

Некоторые составы на участке Зеленоград-Крюково – Останкино – Зеленоград-Крюково отменят на всем маршруте следования. Интервалы движения будут частично увеличены до 20 минут по ночам после 23:00 и до 04:30.

транспортпроисшествия

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика