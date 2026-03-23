ДТП с несколькими автомобилями произошло на 52-м км МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 52-го километра МКАД, перед съездом 52А. Об этом сообщил столичный Дептранс.

На месте ДТП находятся оперативные службы города, которые устанавливают обстоятельства произошедшего и уточняют информацию о пострадавших.

В связи с аварией движение на данном участке было временно затруднено, однако на момент публикации оно полностью восстановлено.

Ранее 3 человека пострадали в ДТП на пересечении Симферопольского шоссе и Болотниковской улицы в Москве. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливали обстоятельства аварии.

Еще 4 человека пострадали в результате столкновения скорой помощи с легковым автомобилем на Нахимовском проспекте в Москве. После столкновения спецтранспорт перевернулся. В момент аварии внутри находился пациент.