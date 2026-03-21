21 марта, 22:18Происшествия
Три человека пострадали в ДТП на юго-западе Москвы
Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"
Три человека пострадали в ДТП на пересечении Симферопольского шоссе и Болотниковской улицы в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
Инцидент произошел 21 марта примерно в 18:35 – столкнулись два автомобиля. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее сообщалось, что 4 человека пострадали при столкновении скорой помощи с легковым автомобилем в Москве. ДТП произошло на Нахимовском проспекте в районе дома № 45.
Уточнялось, что после столкновения скорая помощь перевернулась. В момент аварии внутри находился один пациент.
