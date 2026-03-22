22 марта, 20:24

Политика

Глава РФПИ заявил, что знает, как будет развиваться топливный кризис в ЕС и Британии

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что знает, как будет развиваться топливный кризис в странах Евросоюза (ЕС) и Великобритании.

Так он ответил пользователю соцсети Х, который прокомментировал его публикацию о скором нормировании топлива в Великобритании и ЕС. Один из читателей написал, что Дмитриев, по всей видимости, знает, как будет развиваться ситуация в дальнейшем.

"Да. Традиционные СМИ мешают многим людям увидеть реальную картину, продвигая ложные нарративы, которые затуманивают мышление. Многие неверные решения принимаются на основе таких искаженных представлений и из-за неспособности исправлять ошибки", – написал глава РФПИ.

Ранее Дмитриев заявил, что надвигающееся "цунами" из-за резкого роста цен на нефть и газ опустошит Европу. По его словам, политики сами отвергли надежную и экономически выгодную российскую энергию. Спецпредставитель президента также предрекал рост цен на нефть до 200 долларов за баррель.

