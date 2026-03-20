20 марта, 17:34

Общество
Психотерапевт Симуран развеяла миф о связи уровня IQ с плейлистом

Плейлист интеллекта: могут ли предпочтения в музыке говорить об уровне IQ

Любовь к определенным музыкальным жанрам способна указывать на уровень интеллекта, выяснили зарубежные психологи. Действительно ли это так и как мелодии влияют на умственные способности, разбиралась Москва 24.

Музыкальная фокус-группа

Фото: 123RF.com/waqaskhan007

Любители меланхоличной музыки обладают более высокими когнитивными способностями, чем предпочитающие рэп и хип-хоп, сообщил Journal of Intelligence со ссылкой на исследование психологов из Мюнхенского университета.

Зарубежные специалисты решили выяснить, может ли плейлист человека говорить о его интеллекте. Для этого они привлекли 185 человек, которые на протяжении 5 месяцев слушали композиции через специальное приложение.

Музыка – это не просто развлечение. Это сложный слуховой стимул, который задействует различные системы когнитивной обработки. Соответственно, естественные паттерны прослушивания музыки могут дать представление об индивидуальных различиях в общих когнитивных способностях.
из материалов исследования

При этом уровень IQ определялся не по ритмам и темпу, а по словам песен. Оказалось, люди с более высокими когнитивными показателями демонстрировали склонность к выбору музыки с менее позитивной эмоциональной окраской. Такая группа слушателей использовала композиции не в качестве фона, а как инструмент рефлексии и погружения в себя.

Иначе обстоят дела с поклонниками рэпа и хип-хопа, которые показали чуть более низкие результаты в тестах на интеллект. В их плейлистах была чаще отмечена социальная тематика – отношения, вечеринки, друзья.

"Это согласуется с выводами о том, что более интеллектуально развитые люди реже используют музыку в социальных или эмоциональных целях", – говорится в исследовании.

Вместе с тем ученные выяснили, что заявленные предпочтения часто расходятся с реальными музыкальными вкусами людей в повседневной жизни. А еще авторы работы считают, что музыкальный вкус не позволяет говорить об уровне интеллекта напрямую. Скорее всего, его можно считать "мягким индикатором", свидетельствующим об особенностях мышления.

Жанровое разнообразие

Фото: 123RF.com/pitinan

Жанр музыки не определяет интеллектуальные способности человека – такие предпочтения связаны с личностными особенностями, отметила в разговоре с Москвой 24 психолог-психотерапевт Владмира Симуран.

По ее словам, в контексте эмоционального интеллекта "победителями" могут оказаться как раз поклонники рэпа, поскольку они более адаптивны, быстрее решают эмоциональные вопросы и могут быстрее считывать собеседника.

Если говорить о типологии, эксцентричное, яркое, вызывающее поведение скорее свойственно любителям поп-культуры. Паранойяльный тип мышления, для которого характерен системный и прагматичный взгляд на мир, может быть связан с классической музыкой. Эпилептоидам, постепенно накапливающим эмоциональное напряжение, больше подходит рок – жесткое, динамичное направление. Те, кто выбирают мягкие, мелодичные композиции, чаще ориентированы на сплочение, коммуникацию, связь с другими.
Владмира Симуран
психолог-психотерапевт

Эксперт уверена, что речь в исследовании идет не о том, кто хуже или лучше, а о том, что у всех разная психика. Например, чтобы несколько часов слушать оперу и не заснуть, требуется больший самоконтроль, по сравнению с рок-концертом.

Симуран подчеркнула, что рефлексирующие, склонные к внутренним размышлениям ищут в музыке более тонкие моменты – так же, как пытаются найти их в себе. Поклонники рока тоже могут глубоко задумываться и размышлять о чем-либо.

"Один и тот же человек может слушать и рок, и оперу, переключаясь между жанрами. Гарантий, что предпочтение определенной музыки делает человека однозначно таким, а не иным, не существует. Тем более вкусы могут меняться в течение жизни", – пояснила психотерапевт.

Кроме того, многое зависит от контекста: в какой среде вырос человек, в каком окружении. Если его с детства водили в оперу, он может посещать ее по привычке, а не потому, что обладает высоким интеллектом. Поэтому контекст во многих случаях определяет всю историю, и важно вникать в детали, заключила она.

При этом практикующий психолог, преподаватель психологии, детский нейропсихолог Кира Макарова отметила в разговоре с Москвой 24, что любое увлечение музыкой вне зависимости от жанра приносит пользу в плане когнитивных способностей, будь человек слушателем или исполнителем.

Ключевую роль здесь играет аудиальный анализ, который положительно сказывается на развитии слуха и скорости реакции. Задействована и память, ведь многие часто воспроизводят отрывки текста наизусть. Чувство ритма позволяет распределять ноты по длительностям и интервалам, формируя умение слышать и воспроизводить. Наконец, сами музыканты тренируют в том числе и математические способности, потому что без предварительного просчета нот их невозможно сыграть.
Кира Макарова
практикующий психолог, преподаватель психологии, детский нейропсихолог

Эксперт пояснила, что существует связь музыки с эмоциональной регуляцией, ведь зачастую композиции подбираются под настроение. Иногда под лиричную музыку хочется погрустить, и это нормальное состояние, позволяющее задуматься и порефлексировать.

Также Макарова рассказала, что эмоциональный интеллект в контексте потребления музыки – это способность чувствовать, понимать и анализировать любую ситуацию.

"Если говорить о том, что слушатели меланхоличных песен автоматически лучше разбираются в чужих и собственных чувствах, а поклонники рока и "металла", наоборот, больше закрываются, заглушая переживания, – я бы не стала делать таких обобщений", – уточнила специалист.

По ее мнению, много людей, увлекающихся "металлом", очень эмпатичны, умны и успешно решают множество проблем. И напротив, встречаются те, кто предпочитает лирику, но оказывается беспомощным в решении простых бытовых задач. Поэтому прямой связи в этом вопросе нет.

"Если исследования показывают такие результаты, нет причин им не доверять – наверное, они имеют смысл. Но реальность намного богаче, хитрее и тоньше. Всегда нужно смотреть в личность", – отметила эксперт.

Касательно рэпа эксперт отметила, что этот жанр точно нельзя считать легким, поскольку он требует работы с ритмом и текстом, заключила Макарова.

