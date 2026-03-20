Психотерапевт Симуран развеяла миф о связи уровня IQ с плейлистом

Любовь к определенным музыкальным жанрам способна указывать на уровень интеллекта, выяснили зарубежные психологи. Действительно ли это так и как мелодии влияют на умственные способности, разбиралась Москва 24.

Музыкальная фокус-группа

Любители меланхоличной музыки обладают более высокими когнитивными способностями, чем предпочитающие рэп и хип-хоп, сообщил Journal of Intelligence со ссылкой на исследование психологов из Мюнхенского университета.

Зарубежные специалисты решили выяснить, может ли плейлист человека говорить о его интеллекте. Для этого они привлекли 185 человек, которые на протяжении 5 месяцев слушали композиции через специальное приложение.





из материалов исследования Музыка – это не просто развлечение. Это сложный слуховой стимул, который задействует различные системы когнитивной обработки. Соответственно, естественные паттерны прослушивания музыки могут дать представление об индивидуальных различиях в общих когнитивных способностях.

При этом уровень IQ определялся не по ритмам и темпу, а по словам песен. Оказалось, люди с более высокими когнитивными показателями демонстрировали склонность к выбору музыки с менее позитивной эмоциональной окраской. Такая группа слушателей использовала композиции не в качестве фона, а как инструмент рефлексии и погружения в себя.

Иначе обстоят дела с поклонниками рэпа и хип-хопа, которые показали чуть более низкие результаты в тестах на интеллект. В их плейлистах была чаще отмечена социальная тематика – отношения, вечеринки, друзья.

"Это согласуется с выводами о том, что более интеллектуально развитые люди реже используют музыку в социальных или эмоциональных целях", – говорится в исследовании.

Вместе с тем ученные выяснили, что заявленные предпочтения часто расходятся с реальными музыкальными вкусами людей в повседневной жизни. А еще авторы работы считают, что музыкальный вкус не позволяет говорить об уровне интеллекта напрямую. Скорее всего, его можно считать "мягким индикатором", свидетельствующим об особенностях мышления.

Жанровое разнообразие

Жанр музыки не определяет интеллектуальные способности человека – такие предпочтения связаны с личностными особенностями, отметила в разговоре с Москвой 24 психолог-психотерапевт Владмира Симуран.

По ее словам, в контексте эмоционального интеллекта "победителями" могут оказаться как раз поклонники рэпа, поскольку они более адаптивны, быстрее решают эмоциональные вопросы и могут быстрее считывать собеседника.





Владмира Симуран психолог-психотерапевт Если говорить о типологии, эксцентричное, яркое, вызывающее поведение скорее свойственно любителям поп-культуры. Паранойяльный тип мышления, для которого характерен системный и прагматичный взгляд на мир, может быть связан с классической музыкой. Эпилептоидам, постепенно накапливающим эмоциональное напряжение, больше подходит рок – жесткое, динамичное направление. Те, кто выбирают мягкие, мелодичные композиции, чаще ориентированы на сплочение, коммуникацию, связь с другими.

Эксперт уверена, что речь в исследовании идет не о том, кто хуже или лучше, а о том, что у всех разная психика. Например, чтобы несколько часов слушать оперу и не заснуть, требуется больший самоконтроль, по сравнению с рок-концертом.

Симуран подчеркнула, что рефлексирующие, склонные к внутренним размышлениям ищут в музыке более тонкие моменты – так же, как пытаются найти их в себе. Поклонники рока тоже могут глубоко задумываться и размышлять о чем-либо.

"Один и тот же человек может слушать и рок, и оперу, переключаясь между жанрами. Гарантий, что предпочтение определенной музыки делает человека однозначно таким, а не иным, не существует. Тем более вкусы могут меняться в течение жизни", – пояснила психотерапевт.

Кроме того, многое зависит от контекста: в какой среде вырос человек, в каком окружении. Если его с детства водили в оперу, он может посещать ее по привычке, а не потому, что обладает высоким интеллектом. Поэтому контекст во многих случаях определяет всю историю, и важно вникать в детали, заключила она.

При этом практикующий психолог, преподаватель психологии, детский нейропсихолог Кира Макарова отметила в разговоре с Москвой 24, что любое увлечение музыкой вне зависимости от жанра приносит пользу в плане когнитивных способностей, будь человек слушателем или исполнителем.





Кира Макарова практикующий психолог, преподаватель психологии, детский нейропсихолог Ключевую роль здесь играет аудиальный анализ, который положительно сказывается на развитии слуха и скорости реакции. Задействована и память, ведь многие часто воспроизводят отрывки текста наизусть. Чувство ритма позволяет распределять ноты по длительностям и интервалам, формируя умение слышать и воспроизводить. Наконец, сами музыканты тренируют в том числе и математические способности, потому что без предварительного просчета нот их невозможно сыграть.

Эксперт пояснила, что существует связь музыки с эмоциональной регуляцией, ведь зачастую композиции подбираются под настроение. Иногда под лиричную музыку хочется погрустить, и это нормальное состояние, позволяющее задуматься и порефлексировать.

Также Макарова рассказала, что эмоциональный интеллект в контексте потребления музыки – это способность чувствовать, понимать и анализировать любую ситуацию.

"Если говорить о том, что слушатели меланхоличных песен автоматически лучше разбираются в чужих и собственных чувствах, а поклонники рока и "металла", наоборот, больше закрываются, заглушая переживания, – я бы не стала делать таких обобщений", – уточнила специалист.

По ее мнению, много людей, увлекающихся "металлом", очень эмпатичны, умны и успешно решают множество проблем. И напротив, встречаются те, кто предпочитает лирику, но оказывается беспомощным в решении простых бытовых задач. Поэтому прямой связи в этом вопросе нет.

"Если исследования показывают такие результаты, нет причин им не доверять – наверное, они имеют смысл. Но реальность намного богаче, хитрее и тоньше. Всегда нужно смотреть в личность", – отметила эксперт.

Касательно рэпа эксперт отметила, что этот жанр точно нельзя считать легким, поскольку он требует работы с ритмом и текстом, заключила Макарова.

