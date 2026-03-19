Съемки фильма про рэпера Басту пройдут в родном городе музыканта

Актер Слава Копейкин сыграет главную роль в фильме про рэпера Василия Вакуленко, более известного как Баста, сообщил музыкант в своих соцсетях. Что известно о будущей ленте, расскажет Москва 24.

"Слава отлично подходит"

Актер Слава Копейкин сыграет главную роль в фильме "Баста. Начало игры", сообщил сам Василий Вакуленко в соцсетях 18 марта. Он также прикрепил коллаж с фотографией себя в молодости и снимком актера, спросив у подписчиков, похожи ли они.

Фолловеры с энтузиазмом восприняли новость и поздравили 27-летнего актера с получением роли. Однако нашлись и скептики, которые выразили мнение, что Копейкин не очень похож на Басту.

"Идеально", "Уверена, Слава блестяще справится с ролью", "Одно лицо", "Очень рада за Славу! Шикарный актер", "Вообще не похожи", "Если Слава наберет килограмм 10, то больше похож будет", "Васю помню молодым, не похож вообще", – писали комментаторы.

Хотя Баста был краток в подписи к посту, он добавил, что съемки начнутся скоро. При этом в беседе с журналистами он отметил, что выбрал актера, который воплотит его на экране, во многом по внешнему сходству.

"Мы сделали коллаж – мою фотографию, когда мне 20–21 год, и несколько фотографий Славы. Приложили рядом, и это стопроцентно очень похоже. В фильме показан мой период юности – Слава отлично под него подходит", – отметил Василий.

Однако профессиональные навыки в этом вопросе тоже сыграли не последнюю роль, передает ТАСС.





Баста рэпер Слава энергетически и эмоционально великолепный актер, приятный человек, и еще и рэп читает. Это была одна из самых сложных задач, с которой он справился на раз-два.

Известно, что режиссером фильма станет Стас Иванов ("Высокий сезон", "Юззз"), а съемки пройдут в родном городе Басты – Ростове-на-Дону. Музыкант отметил, что постановщик уже изучил знаковые места, чтобы погрузиться в материал, и теперь знает эту локацию "как никто другой".

Вакуленко добавил, что для него важно передать аутентичную атмосферу города: с его темпераментом и жесткостью, но "с учетом душевности ростовских южных людей".

"Это вызов"

В свою очередь, Слава Копейкин рассказал, что был сразу заинтересован в роли, однако режиссер картины сомневался в его кандидатуре.

"Как только мне скинули пробы, я сразу понял, что очень хочу в этом участвовать. Но не было уверенности, что выберут меня – пришлось побороться. Режиссер сомневался, но спасибо Василию Михайловичу, что он настоял", – рассказал актер журналистам.

Он также отметил, что "в юности Баста был таким же пацаном, как мы все – мечтающим, стремящимся", процитировала Копейкина пресс-служба дистрибьютора "Атмосфера кино".





Слава Копейкин актер Для актера это вызов – сыграть современника, который дышит с нами одним воздухом. Я берусь за это, потому что мне интересно коснуться жизни человека такой величины, попробовать перенести этот внутренний огонь и показать что-то новое, о чем вы точно еще не знаете.

Как отмечают в СМИ, фильм расскажет о начале пути Басты и его становлении как рэпера. В Ростове-на-Дону начала 2000-х герой столкнется с испытаниями, в числе которых недоверие и враждебно настроенные конкуренты. Он решит посвятить себя музыке на фоне первой любви, дружбы и семейных трудностей.

45-летний Баста прошел путь от ростовского андеграунда до эфиров на федеральных каналах, сольных концертов в "Лужниках", создания собственного музыкального лейбла и ресторанного бизнеса. Он также является участником музыкальных телевизионных шоу и ведет собственный проект "Вопрос ребром".

Помимо Басты, у Вакуленко есть еще два альтер-эго – Ноггано и N1NT3NDO ("Нинтендо"), под этими псевдонимами музыкант также выпускает треки.

"Это три составляющие меня. В каждом из нас живет плохой, злой и добрый. Просто у меня не плохой, а Ноггано, не злой, а N1NT3NDO, не добрый, а Баста", – говорил Василий о своих образах в интервью.

27-летний Слава Копейкин – востребованный молодой актер. Первую популярность ему принес проект Жоры Крыжовникова (настоящее имя – Андрей Першин) "Слово пацана. Кровь на асфальте", где он сыграл роль Турбо. Персонаж был не главным, но ярким и запомнился зрителям. Успех закрепил сериал "Дети перемен", премьера второго сезона которого состоялась в конце января 2026-го. В нем Слава сыграл уже одного из центральных героев, а его партнерами по съемочной площадке стали Виктория Исакова, Сергей Гилев и Макар Хлебников.

Кроме того, в биографии актера есть и военная картина "Красавица", вышедшая в феврале 2026 года, где коллегами по съемочной площадке выступили Юлия Пересильд, Стася Милославская, Виктор Сухоруков и Иван Добронравов. Всего в фильмографии Копейкина более десятка проектов.

